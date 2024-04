J.K. Rowling afirma que não perdoaria Daniel Radcliffe e Emma Watson por apoiarem pessoas trans

J.K. Rowling segue causando polêmicas por conta de seus posicionamentos. Dessa vez, a autora da saga Harry Potter disparou críticas a Daniel Radcliffe e Emma Watson por apoiarem a causa de pessoas trans e afirmou que não aceitaria um pedido de desculpas deles, caso os façam um dia.

A fala da escritora veio após um usuário do X, antigo Twitter, deixar um comentário em uma publicação sua dizendo:

Estou apenas esperando que Dan e Emma lhe apresentem um pedido de desculpas público... seguro de que você os perdoará...

Em resposta, J.K. Rowling condenou o fato dos intérpretes de Harry e Hermione defenderem os direitos e aceitação da comunidade trans.

Não é seguro, infelizmente. Celebridades que aderiram a um movimento que pretende erodir os direitos duramente conquistados pelas mulheres e que usaram as suas plataformas para aplaudir a transição de menores podem guardar as suas desculpas para os destransicionários traumatizados e para as mulheres vulneráveis que dependem de espaços do mesmo sexo.