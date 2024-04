Nau à deriva

O PSDB, capitaneado pelo prefeito Orlando Morando, viveu o seu melhor momento em São Bernardo nas eleições de 2020 quando, além de garantir a reeleição do chefe do Executivo, elegeu dez vereadores. Um desempenho que empolgou nas urnas e, a longo prazo, criou a expectativa de resultados ainda melhores em 2024.

Passados quatro anos, no entanto, o cenário mudou. E radicalmente. O comandante já não demonstra a mesma destreza no timão, e a embarcação já se mostra em meio a uma tempestade prevista para acabar apenas em outubro, após a apuração dos votos. Além de o PSDB não ter mais nenhum representante no Legislativo, Morando testemunha uma debandada de ex-aliados para o grupo do ex-vice-prefeito e ex-deputado Marcelo Lima (Podemos) na Câmara são-bernardense. E isso ficou claro na janela partidária encerrada na sexta-feira.

Apesar de o atual prefeito ter indicado a sobrinha Flávia Morando (União Brasil) à sucessão, Marcelo Lima recebeu o apoio da maioria da base governista na Câmara. Nada menos do que 12 vereadores, entre os 28 parlamentares da Casa, integram a campanha do ex-deputado federal. Um número considerável diante dos apenas cinco apoios conquistados pela apadrinhada do prefeito e dos três que compõem a base petista de Luiz Fernando Teixeira no Legislativo – já Alex Manente (Cidadania) segue forte na briga com o endosso de oito vereadores.

Fato é que antigos aliados de Morando não revelam plena confiança no comandante e nas rotas, ou melhor, estratégias por ele traçadas. Quem o digam Ivan Silva, líder do governo tucano na Câmara, e Fran Silva, ex-secretário de Cultura e Juventude, que no momento também integram a base de apoio de Marcelo Lima. Faltam cinco meses para o pleito e, evidentemente, muita coisa pode mudar nesse intervalo. Mas fica evidente que o líder do Executivo está a cada dia mais isolado no convés e que não existe nem mesmo um ‘imediato’ (substituto eventual) para evitar que a nau siga à deriva. E, no pior dos casos, que ocorra uma tragédia por muitos já prevista.