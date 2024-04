Vazamento de produto químico paralisa produção na Basf

O vazamento de substância inflamável causou a interrupção da produção na fábrica da Basf, no bairro Demarchi, em São Bernardo, nesta quarta-feira (10). Segundo informações do Sindicato dos Químicos do ABC, por volta das 15h30 os trabalhadores sentiram forte cheiro e a fabricação de tintas da marca Suvinil foi interrompida.

O produto que vazou seria o acrilato de butila, produto que é utilizado para polimerização de resina e emulsões. No início da noite, segundo o sindicato, a produção continuava parada, mas deverá ser retomada ainda hoje.

De acordo com o sindicato, o vazamento traz risco de explosão e compromete toda a produção da fábrica. A substância se enquadra entre as relacionadas à periculosidade do local. O líquido e vapores são inflamáveis e podem provocar irritação ocular grave, irritação cutânea nociva e reações alérgicas, informa a Secretaria de Saúde do Sindicato, que está pedindo reunião em caráter de urgência com a empresa para tratar sobre o vazamento e riscos de segurança e saúde dos trabalhadores/as.

Segundo relatos de integrantes da comissão de fábrica, não é a primeira vez que as atividades foram paradas por causa do vazamento dessa substância. O aparelho denominado Action, por onde passa a substância, quando está na velocidade 25 fica uma "névoa de pó", quando está na velocidade 35 “aumenta essa névoa”, e por duas vezes já saturou a exaustão, passando essa névoa para toda a fábrica e laboratório, que precisaram ser evacuados.

“Hoje não houve evacuação na Suvinil, apenas uma intervenção em linhas de algumas resinas e matérias primas que vêm da resina para a Suvinil. O pessoal que trabalha na parte do envase sentiram o odor do produto”, afirmam membros da comissão.

Recentemente a empresa anunciou que irá encerrar a fabricação de tintas automotivas na unidade do Grande ABC e também em Tortuguitas, na Argentina. O sindicato tenta reverter a decisão, que pode causar a demissão de aproximadamente 150 trabalhadores.

Em breve mais informações.