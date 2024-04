Derrotado na estreia, Tricolor busca 1ª vitória na Libertadores

No primeiro compromisso em casa na edição 2024 da Copa Libertadores da América, o São Paulo recebe o Cobresal, do Chile, às 21h30, no Estádio MorumBis, na Capital.

O Tricolor busca a primeira vitória na competição continental após estrear com derrota por 2 a 1 para o Talleres, na última quinta-feira, na Argentina. O resultado deixou o time brasileiro na última posição no Grupo B. Já o adversário chega para a partida na terceira posição, após o 1 a 1 com o Barcelona, do Equador.

Na preparação para o confronto, o São Paulo recebeu uma boa notícia: após desfalcar o elenco nos dois últimos compromissos, o atacante Calleri treinou normalmente durante a semana e deve ser titular no lugar de André Silva. Quem também foi relacionado para a partida é o meia Rodrigo Nestor, que passou por cirurgia no joelho esquerdo ainda em 2023 e está liberado para o confronto. No entanto, devido ao longo período de ausência na equipe, ele deve ficar no banco de reservas.

Nas redes sociais do clube, Nestor revela que está ansioso para voltar aos gramados. “Fizemos tudo certo, segui as orientações do departamento médico e do cirurgião. Não vejo a hora de entrar novamente no nosso estádio, ainda mais em uma noite de Libertadores”, afirmou.

Já os meias Lucas Moura, Wellington Rato e o lateral-direito Rafinha, lesionados durante a estreia, ainda se recuperam de lesão e devem ser desfalques para o técnico Thiago Carpini.

A partida contra o Cobresal pode ser uma boa oportunidade para a equipe da Capital e para o treinador, pressionado por desempenhos ruins nas últimas rodadas. Já o adversário ainda não venceu nenhuma das oito partidas que disputou em 2024, e ocupa a lanterna do Campeonato Chileno.

O Tricolor também está de olho no duelo de estreia pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, também em casa, o time irá receber o Fortaleza.