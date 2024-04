Obituário - 9 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Antonio Vitor dos Santos, 89. Natural de Paraguaçu (MG) Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Armando Dias de Paula, 87. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Alves da Silva, 86. Natural do Recife (PE). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz de Mendonça, 74. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Santa Amélia, em São Paulo. Dia 4. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Gabriel Gonçalves, 73. Natural de Sumé (PB). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia da Silva Vieira, 71. Natural de Irapuã (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Xavier da Silva, 69. Natural de Jussara (PE). Residia no Jardim Santa Terezinha, em São Paulo. Dia 4. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).

Edite Aparecida de Moraes, 67. Natural de São Bernardo. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Augusto Tabosa de Oliveira, 64. Natural de Salgadinho (PE). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gessi Lopes da Silva, 60. Natural da Barra de São Francisco (ES). Residia no bairro Artur Alvim, em São Paulo. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

José Camilo Conte, 57. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Jardim da Colina.

Plácido Amâncio de Siqueira, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Enfermeiro. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Walace Oliveira da Silva Costa, 26. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Vendedor. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Terezinha Maria de Rezende, 91. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Eudecia Costa Martinez, 82. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Gabriel Icorissa de Azevedo, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Anna Ramos Scopiato, 97. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Dimas Ferreira Campos, 76. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lindalva Rocha Merenciano, 72. Natural de Caracol (PI), Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Dario Storti, 88. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Wilson Pereira dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

José Francisco da Silva, 79. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedicto Moacyr da Silva, 79. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Edivaldo Caldas da Silva, 66. Natural de Janaúba (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Domícia dos Santos Neres, 57. Natural de Santa Cruz Cabrália (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosemeire Belarmino a Silva, 55. Residia no Jardim Kioto, em São Paulo. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lopes Lobato, 37. Natural de Varzelândia (MG). Residia na Praia do Leblon. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Helena de Oliveira Faccine, 91. Natural de Itatiba (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Mercedes Siqueira Rocha, 87. Natural de Itapira (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

RIO GRANDE DA SERRA

Jorge Eduardo Cosmo Mariano, 43. Natural de Rio Grande da Serra. Residia em Paranapiacaba, Santo André. Autônomo. Dia 4, em Paranapiacaba. Cemitério São Sebastião.