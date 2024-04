Politize! realiza encontro com embaixadas do Grande ABC

Com o objetivo de incentivar a participação de mais pessoas na política, a ONG (Organização Não Governamental) Politize! realizou no sábado o primeiro encontro da turma de Multiplicadores Politize!. A ação teve como objetivo iniciar a formação de Lideranças Cidadãs, através da Educação política sem cunho partidário.

Os alunos foram recebidos na Câmara de Santo André para um tour sobre a casa Legislativa e uma palestra com dinâmica sobre a aprovação de um projeto de lei. Também foi promovida uma ação de regularização do título de eleitor.

O evento contou com a presença do deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Bernardo Alex Manente (Cidadania), que falou com os alunos sobre seu trabalho na Câmara dos Deputados.

A parceria entre a Câmara de Santo André e a Politize! foi selada por um termo de compromisso com a Escola do Legislativo, ainda na gestão do vereador Pedrinho Botaro (PSDB) como presidente da Casa.

A partir de agora os alunos multiplicadores Politize! seguirão até julho em uma formação que contempla a história do Brasil, conceitos e princípios norteadores da política e meios de atuação no município. Ao fim do curso, eles terão de elaborar um projeto de política pública que vai ser defendido e trabalhado pelas embaixadas da ONG na região. Hoje, a Politize conta com embaixadas em Santo André e São Bernardo.

O Programa Embaixadores consiste na propagação da educação política das cidades. Os participantes passam por uma formação de quatro meses, que envolve conteúdos essenciais relacionados à política, como filosofia, sociologia, história, além de práticas que envolvem a criação de políticas públicas.

“A Politize! funciona nacionalmente, mas estamos focando no regionalismo com embaixadas independentes. Oferecemos uma educação formadora de cidadania. É uma formação que começa do zero e vai até o macro, que é a criação de políticas públicas. É importante para as pessoas entenderem o papel delas no poder público, mesmo não estando no poder público. E ao fim do curso, a proposta é que cada pessoa identifique problemas em sua cidade e pense numa política pública para resolver”, explica Leandro Marques, embaixador da ONG em Santo André.