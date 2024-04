‘Na eleição, estarei onde enfrentaremos a esquerda’, diz Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse ontem que vai participar das eleições de outubro nas cidades onde seu grupo político estiver “enfrentando a esquerda”. É o caso de São Bernardo. Durante visita a Santo André, o republicano posou para fotos junto com o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e o vereador Paulo Chuchu (PL), pré-candidatos a prefeito e a vice, respectivamente.

“Vou participar onde tiver consenso do nosso grupo e estivermos enfrentando a esquerda. Onde não tiver consenso ou tivermos mais candidatos do nosso grupo, vou acompanhar a distância”, disse o governador, em recado ao vice-prefeito andreense Luiz Zacarias (PL), que rompeu com o Paço e se diz candidato de Tarcísio.

“ Vou manter a ótima relação com todos os prefeitos do Estado até 31 de dezembro. O governo do Estado estará à disposição de todos. E vou trabalhar com os eleitos a partir de 1º de janeiro”, completou o governador.

Tarcísio se empenhou pessoalmente na composição da chapa de Alex, indicando Paulo Chuchu, que é a menina dos olhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que trata a eleição de São Bernardo como prioridade, por querer derrotar o candidato do sucessor Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vai lançar o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira.

Durante a visita a Santo André, Alex e Chuchu acompanharam o governador do início ao fim. Nos bastidores, fizeram fotos e gravaram vídeos utilizados pelos pré-candidatos nas redes sociais.

Por outro lado, a reconquista de São Bernardo é considerada questão de honra por Lula, que tem o município como berço político. Na semana passada, a ala petista costurou o apoio do PSB, que até então tinha o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima como pré-candidato ao Paço. Com a movimentação, cresceu a expectativa de que o ex-prefeito William Dib, recém-filiado ao PSB, vai compor a chapa como vice de Luiz Fernando.

Mesmo com Marcelo Lima não abdicando da pré-candidatura – migrou para o Podemos após ter o tapete puxado no PSB –, a tendência é que a disputa em São Bernardo se mantenha entre Alex Manente, com o possível apoio de Tarcísio, e Luiz Fernando, com o apoio de Lula já declarado.