Quiseram estragar a Feira da Fraternidade

A tensão política contaminou o aniversário dos 471 anos de Santo André e, por pouco, a abertura da Feira da Fraternidade, símbolo da administração Paulo Serra (PSDB), não termina em troca de agressões físicas. Tudo começou na manhã de sábado, durante a abertura do evento, no Paço. Secretário de Assistência Social, Andre Scarpino postou-se ao lado do vice-prefeito e pré-candidato dissidente à Prefeitura, Luiz Zacarias (PL), no momento de corte da fita inaugural, e o gesto foi interpretado pela assessoria do liberal como afronta, como se Scarpino fosse alguém colocado ali apenas para impedir que o vice saísse nas fotos. Robson Raineri, assessor de Zacarias, era o mais exaltado e só não agrediu o secretário por causa da intervenção da turma do deixa-disso. Lamentável.

Mudou de lado

Ex-assessor da Prefeitura de São Caetano e candidato a vice na chapa encabeçada por Regina Maura Zetone ao Palácio da Cerâmica em 2012, Luiz Antônio Cicaroni (foto) deve anunciar em breve sua adesão à pré-candidatura de Fabio Palacio (Podemos). O ex-aliado do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) titubeava em abandonar o barco. A escolha de Tite Campanella (PL), com quem se desentendeu duramente quando o liberal era prefeito interino, em 2021, como nome governista à sucessão, todavia, foi a gota d’água para o desembarque.

Movimentação

Há uma guerra sendo gestada pela presidência na Câmara de Mauá, exercida interinamente por Vaguinho do Zaíra (PV) desde que o titular, Geovane Corrêa (PT), precisou se licenciar para enfrentar as denúncias de abuso sexual a menores. Petistas defendem que o cargo retorne às mãos do partido. Junior Getulio é o nome preferido dos governistas.

Luís XIV

Repercutiram muito mal junto aos aliados as declarações do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), durante o Autista’s Day, no domingo, de que ele optou por escolher a sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), como nome governista à sucessão, não por “vaidade”, mas para garantir a “continuidade” da gestão. A leitura mais corrente da frase é a de que o tucano não vê ninguém de sua equipe com qualidade para dar sequência ao trabalho, a ponto de precisar se socorrer de alguém da família para a tarefa.

É ele!

Não passou despercebido pelos observadores mais atentos da cena política regional que acompanharam a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Santo André o efusivo e caloroso aperto de mão entre o republicano e o vereador Paulo Chuchu (PL), o escolhido do Palácio dos Bandeirantes para ser candidato a vice-prefeito de São Bernardo na chapa a ser encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Reforço

Presidente da Subseção Mauá da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Jozelito Rodrigues de Paula se filiou ao PSDB. Seu futuro político ficará entre a disputa por uma das cadeiras da Câmara ou a coordenação de eventual campanha do comerciante José Roberto Lourencini à Prefeitura.

Causa animal

Durante a inauguração do hospital veterinário de Santo André, vereadores, pré-candidatos e até deputados buscavam na população presente cães “emprestados” para fazerem fotos ou vídeos, tudo para ficar bem com os ativistas da causa. O vereador Marcos Pinchiari cedeu seu cachorro ao colega Bahia do Lava Rápido. Políticos brincavam que alguns tinham dificuldades de identificar de que lado ficava a cabeça ou a cauda do pet.