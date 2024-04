Vila Mansueto: um refúgio histórico em meio à paisagem urbana andreense

Em meio à urbanização de Santo André, existe um oásis de história e arquitetura: o Conjunto Residencial Comendador Mansueto Cecchi, carinhosamente conhecido como Vila Mansueto. Tombado como patrimônio cultural em 2018, este conjunto de 72 casas geminadas, construído na década de 1950, representa um marco na história da cidade.

Idealizado pelo comendador Mansueto Cecchi, um visionário empreendedor italiano, a Vila Mansueto foi projetada para oferecer um estilo de vida único para as famílias da época.

Edson Tauhil, 73 anos, é morador do conjunto há 43, destaca a amizade entre os vizinhos. “Nós tínhamos aqui muitas confraternizações, como festa junina entre outras reuniões que fazíamos, fechavam a rua, enfeitavam com bandeirinhas, aquela coisa toda, então era muito agradável e cada um trazia aquele pratinho, é coisa de Interior, né?” recorda Edson.

“Não sou nascido em Santo André, sou de Porto Feliz, Interior de São Paulo, e vim para cá há um bocado de tempo. Aqui mudou muito, mas ainda tem aquela característica de uma vila. Tanto é que quando as pessoas entram aqui, mesmo sendo por um aplicativo, falam ‘nossa, que gostoso que é aqui’”, conclui.

A Vila Mansueto é um importante exemplar da arquitetura modernista brasileira. As casas carregam características próprias, com seus telhados planos, linhas retas e cores vibrantes, além da rosa-dos-ventos, que refletem a estética inovadora da época. O conjunto ainda representa um momento importante na história da expansão urbana de Santo André, sendo um dos primeiros loteamentos planejados da cidade.

Mais do que um conjunto arquitetônico, a Vila Mansueto é um espaço de convívio e comunidade. Os moradores se orgulham de viver em um local histórico e se esforçam para manter a beleza e o charme. É comum ver vizinhos conversando nas varandas e um clima de amizade e união permeando o ambiente, como relembra Lúcia Vendruscolo, 69. “Eu comecei a morar aqui no ano de 1978 que foi o ano que eu me casei, meu marido já residia aqui desde os 14 anos, e eu quando o conheci, vim morar aqui”, revela. “Eu gosto muito, tenho bons vizinhos, já teve muita coisa boa aqui, muita festa junina assim grande da vila toda participar, além de ser um lugar tranquilo, a gente ainda conversa à noite, em dias de calor, na calçada”.