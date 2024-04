Confira a lista de clubes campeões paulistas após o título do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Campeonato Paulista pela 26ª vez. É a terceira conquista seguida. Desde 2022, o clube tem se acostumado a vencer o Paulistão buscando viradas nas finais, após perder o primeiro jogo. Desta vez, Raphael Veiga e Aníbal Moreno foram os nomes que fizeram a vitória por 2 a 0, depois da derrota por 1 a 0 na Vila Belmiro, na partida de ida.

O Campeonato Paulista tem organização da Federação Paulista de Futebol (FPF) desde 1941, mas ocorre desde 1902, o que torna dele o Estadual mais antigo do Brasil. Antes de a FPF assumir, o torneio já foi organizado pelas antigas Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA) e Liga de Futebol do Estado de São Paulo (LFP). Isso faz com que alguns anos, antes da centralização em uma única entidade, tenham ocorrido dois campeonatos, com dois campeões diferentes.

Ao todo, 18 clubes já conquistaram o título. Entretanto, o número de conquistas (134) é maior que o de edições disputadas (133). Em 1973, a FPF determinou que Portuguesa e Santos iriam dividir o título. A decisão sucedeu uma final empatada entre as equipes. Nos pênaltis, o árbitro Armando Marques deu a vitória para o Santos, mas ele havia errado na contagem dos pênaltis batidos.

Confira a lista de clubes campeões paulistas:

Corinthians: 30 (1914*, 1916*, 1922, 1923, 1924, 1928*, 1929*, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019)

Palmeiras: 26 (1920, 1926*, 1927*, 1932, 1933*, 1934*, 1936*, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023 e 2024)

São Paulo: 22 (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005 e 2021)

Santos: 22 (1935*, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016)

Paulistano: 11 (1905, 1908, 1913*, 1916*, 1917, 1918, 1919, 1921, 1926*, 1927* e 1929*)

São Paulo Athletic: 4 (1902, 1903, 1904 e 1911)

Associação Atlética das Palmeiras: 3 (1909, 1910 e 1915*)

Portuguesa: 3 (1935*, 1936* e 1973)

Associação Atlética São Bento: 2 (1914* e 1925)

Americano: 2 (1912, 1913*)

Germania: 2 (1906, 1915*)

Internacional: 2 (1907, 1928*)

Ituano: 2 (2002 e 2014)

Albion: 1 (1933*)

Inter de Limeira: 1 (1986)

Juventus: 1 (1934**)

Red Bull Bragantino: 1 (1990)

São Caetano: 1 (2004)

*Anos em que houve dois campeonatos, um organizado pela APEA e outro pela LFP

**O título do Juventus foi conquistado com o nome de Fiorentino e foi reconhecido pela FPF em 2021