Charge - 7 de abril de 2024

O fim da janela partidária na sexta-feira encerrou as movimentações entre os políticos que vão pleitear algum cargo nas eleições deste ano. Entre as pré-candidaturas a prefeito, quatro das sete cidades tiveram mudanças entre os nomes que vão disputar o cargo majoritário. Os únicos municípios sem alterações foram Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra.

Em Santo André, foram três movimentações. A primeira, e já anunciada previamente, foi a ida do vereador Coronel Edson Sardano para o Novo, partido pelo qual ele será candidato a prefeito. O parlamentar estava no PSD desde o início do mandato. A segunda movimentação envolveu os dois nomes cotados para serem indicados pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) à sua sucessão. Gilvan Júnior e Leandro Petrin assinaram suas filiações no PSDB e PSD, respectivamente. Gilvan está na gestão de Serra desde 2017 e é uma das figuras de maior confiança dentro do governo. Hoje no comando da Secretaria da Saúde, ele também já atuou como secretário de Planejamento e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Já Petrin advogou na campanha vitoriosa de Paulo Serra à Prefeitura em 2016 e foi nomeado, em 2017, secretário de Governo. Em 2018, migrou para a Secretaria de Finanças e ficou até junho daquele ano.