Geovane Corrêa volta à Câmara de Mauá e reassume presidência após 60 dias

O presidente da Câmara de Mauá, vereador Geovane Corrêa (PT), afastado de suas funções desde o dia 29 de fevereiro, retoma as atividades parlamentares na próxima segunda-feira. O petista havia se desligado do Legislativo após ser acusado de cometer crime sexual contra menor de idade. O caso foi parar no MPSP (Ministério Público de São Paulo) que remeteu a investigação para a Polícia Civil. Após a conclusão do inquérito, a acusação foi arquivada no último dia 17.

Sem processo judicial em curso que possa leva-lo à condenação, Geovane garantiu que reassumirá suas funções após o prazo final de afastamento, em 3 de maio. Findado o tempo de licença, Geovane volta a despachar de seu gabinete e já presidirá a sessão ordinária da próxima terça-feira (7). “É isso que pretendo, apesar dos aborrecimentos com alguns fatos políticos”, afirmou.

Apesar do Diário já ter adiantado a volta do presidente às suas funções, na sessão de ontem alguns vereadores ainda se mostravam céticos com a volta de Geovane, justamente por conta do dano político.

A vereadora suplente em exercício Cida Maia (PT), fez seu discurso de despedida na tribuna. Agradeceu a acolhida dos funcionários da Casa e dos vereadores, mas não citou o retorno de Geovane. “Vamos em frente”, disse.

Mesmo com a fala da petista, alguns vereadores ainda sustentavam que nada estava definido sobre a volta do presidente. Informações que corriam nos bastidores davam conta de um suposto encontro de Geovane com correligionários. A reunião teria acontecido nos arredores do Paço mauaense e marcado por tensão. “Não ocorreu nenhuma reunião”, desmentiu Geovane Corrêa.

ADIANTOU

Poucos dias antes do arquivamento da denúncia, ocorrido no dia 17 de abril, o Diário noticiava que Geovane Corrêa não disputaria a reeleição e apoiaria a pré-candidatura do sobrinho Rangel Souza da Silva, ex-superintendente da empresa de saneamento básico de Mauá. A informação se concretizou dias depois com a confirmação do próprio Geovane.

LICENÇA

O vereador Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (Solidariedade) protocolou pedido de afastamento por 31 dias. O requerimento foi votado e aprovado na sessão de ontem.

Em seu lugar assume Edmauro Meireles, conhecido como Professor Edmauro (Solidariedade). Ele assumirá o cargo na próxima terça-feira (7). Questionado sobre o motivo do afastamento, Neycar preferiu manter o silêncio. Nos bastidores, interlocutores garantiram que trata-se de manobra comum, em ano de eleitoral, para dar visibilidade a outros nomes do partido que concorrerão às eleições municipais.