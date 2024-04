Obituário - 7 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Serafim Rodrigues de Morais, 80. Natural de Jequitinhonha (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzinete Péres Frederici, 73. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Inez Barros dos Santos, 65. Natural de Garça (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silas Vieira Araújo, 62. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Dirce Zechini de Moraes, 81. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Felisbino, 74. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Saviolli Rodolfo, 88. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Silvia Aparecida de Carvalho Pina, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aurélia do Amaral Lima, 72. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2, em Santo André Vale da Paz.

Maria Célia de Souza Pereira, 72. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Sabino da Silva, 53. Natural de Cataguases (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Gabriel dos Santos Pereira, 29. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2, em Diadema. Jardim da Colina.