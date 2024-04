Caio França lança movimento ‘Bancada da Cannabis Medicinal’

O autor da Lei Estadual 17.618/23 que inclui a cannabis medicinal no SUS do Estado de São Paulo, deputado estadual Caio França (PSB), está impulsionando uma frente de pré-candidatos a vereador que tenham identificação com a pauta da cannabis medicinal, e que possam fazer da pauta a principal bandeira de seus mandatos parlamentares.

O deputado iniciou ontem em suas redes sociais um movimento pluripartidário convocando os interessados a manifestarem o seu interesse em participar dessa iniciativa. A finalidade é formar uma frente ampla de pré-candidatos e compartilhar toda experiência obtida com a aprovação da Lei pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), colaborar com conteúdo e informação, promover cursos de formação, gerar debate nas pré-campanhas, desenvolver projetos que atendam a demanda de cada cidade e expandir a distribuição dos medicamentos pelos municípios de forma com que cada um crie a sua própria regulamentação.

Para participar basta ser pré-candidato nas eleições deste ano, entrar no Instagram do deputado em @caiofranca_ e se manifestar com “Eu quero” disponível no post com o seguinte título “Cannabis Medicinal na Câmara Municipal: represente essa pauta na sua cidade!”. Na sequência os interessados serão contatados pela assessoria do deputado através do direct e na sequência pelo WhatsApp.

Segundo França, falar de cannabis medicinal é falar de saúde pública. “Avançamos muito no Estado de São Paulo nos últimos cinco anos, a ousadia e coragem do projeto aprovado pela Alesp e sancionado pelo governo estadual são proporcionais ao tamanho e reconhecimento do maior Parlamento da América Latina. Os legislativos municipais devem exercer o mesmo protagonismo nas Cidades. Esse movimento chega para levar a mensagem dos benefícios terapêuticos da cannabis medicinal no âmbito da municipalidade, ampliando ainda mais a democratização do acesso às pessoas mais carentes. Estamos animados e felizes em poder contribuir com a nossa experiência e colocá-la a serviço dos candidatos”, finalizou.