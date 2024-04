Chuva atrapalha e Piastri lidera 2º treino livre do GP do Japão de F-1

A chuva foi a grande protagonista do segundo treino livre do GP do Japão de Fórmula 1, no Circuito de Suzuka, na madrugada desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. O mau tempo atrapalhou o início da segunda atividade do dia e o australiano Oscar Piastri aproveitou a oportunidade para se destacar.

O piloto da McLaren foi o mais veloz da sessão, com o tempo de 1min34s725. Para efeito de comparação, foi mais de quatro segundos mais lento que o líder do primeiro treino - Max Verstappen anotara 1min30s056 no começo do dia, sem chuva. Piastri completou apenas sete voltas no traçado.

Lewis Hamilton também foi para a pista e obteve o segundo melhor tempo, com 1min35s226, após seis voltas. O piloto da Mercedes e seu companheiro de equipe, o também inglês George Russell, também já haviam ido bem no primeiro treino. Hamilton tratou a primeira sessão do dia como a melhor da equipe nesta temporada até agora.

Na prática, os pilotos registraram suas melhores marcas na segunda sessão somente nos minutos finais, quando a chuva baixou. Mesmo assim, muitos evitaram ir para a pista para poupar os pneus intermediários. Outros ficaram na dúvida entre os pneus slicks, para pista seca, e os intermediários, em razão das condições do asfalto, que não estava encharcado, mas tampouco seco.

Os pilotos da Red Bull, por exemplo, não foram para a pista no segundo treino. Na Ferrari, Charles Leclerc completou apenas quatro voltas. O espanhol Carlos Sainz Jr., vencedor da prova passada, na Austrália, foi ainda mais econômico: somente três giros no traçado japonês.

No total, apenas 13 pilotos foram para o asfalto na segunda sessão. E, destes, somente cinco registraram voltas rápidas: Piastri, Hamilton, Leclerc, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, os dois últimos da equipe RB.

Os pilotos voltam para a pista na noite desta sexta-feira, às 23h30, pelo horário de Brasília, para o terceiro treino livre. A sessão classificatória está marcada para as 3 horas da madrugada deste sábado. E a corrida será às 2 horas da madrugada de domingo.

Confira os tempos dos cinco pilotos que foram para a pista:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34s725

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min35s226

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min38s760

4º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min40s946

5º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min41s913