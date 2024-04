Veículos eletrificados têm crescimento de 145% nas vendas no 1º trimestre

Março encerra o primeiro trimestre de 2024 com ótimos números para o mercado de veículos leves eletrificados no Brasil, posicionando-se como o segundo melhor mês da série histórica da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), com 13.613 emplacamentos. De janeiro a março, as vendas de eletrificados chegaram a 36.090 e bateram mais um recorde, com aumento de 145% sobre o mesmo período do ano anterior (14.786).

Os 13.613 emplacamentos de março representam um crescimento de 127% sobre março de 2023 (5.989). Em relação a fevereiro de 2024 (10.451), o aumento foi de 30%. As vendas do mês só foram superadas pelo recorde de dezembro de 2023 (16.279). Esse desempenho é impulsionado por uma série de fatores, incluindo investimentos na infraestrutura de recarga, incentivos do programa governamental Mover, uma ampla oferta de modelos e campanhas de divulgação realizadas pelas montadoras.

“Os números confirmam o que temos afirmado há vários meses: o consumidor brasileiro gosta cada vez mais do veículo elétrico e dá preferência aos produtos mais modernos e sustentáveis”, disse o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. “Esse processo tende a se aprofundar, desde que o governo continue dando as sinalizações corretas, como tem dado até agora”, acrescentou o executivo.

“O resultado será o desenvolvimento de uma ampla cadeia produtiva e industrial associada ao transporte elétrico no Brasil e a consolidação da eletromobilidade como uma das rotas tecnológicas da descarbonização da economia”, concluiu Bastos.

Em março, as três montadoras que lideraram os emplacamentos de veículos leves eletrificados foram BYD (6.213), Toyota (1.908) e GWM (1.705). As três foram responsáveis por 72% dos 13.613 emplacamentos de eletrificados do mês.

No acumulado do 1º trimestre de 2024, as cinco montadoras que mais emplacaram eletrificados, foram:

BYD (14.939). GWM (5.735), - Toyota (5.049), Caoa Chery (2.127) e Volvo (1.606). O Song Plus, Dolphin GS e Dolphin Mini, todos da BYD, foram os mais vendidos.