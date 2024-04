Santo André recebe Roupa Nova, Arnaldo Antunes e Inimigos da HP

O mês de aniversário de Santo André já começou e vem aí um dos mais tradicionais eventos que marcam as comemorações: a Feira da Fraternidade. Amanhã, domingo e na segunda-feira, o estacionamento do Paço Municipal vai receber barracas das entidades assistenciais e grandes shows, entre eles Arnaldo Antunes, Inimigos da HP e Roupa Nova.

Mais uma vez a Feira da Fraternidade terá cunho solidário, ou seja, a entrada pode ser trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis. O montante arrecadado será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que o encaminha para as 123 entidades assistenciais cadastradas e que atendem aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo André.

“A Feira da Fraternidade é uma tradição que resgatamos e que a cada edição traz mais público e, consequentemente, mais doações. Não tenho dúvida que desta vez não vai ser diferente e que poderemos arrecadar os mais variados itens para quem mais precisa”, diz o prefeito Paulo Serra. Na edição 2023, o evento reuniu mais de 60 mil pessoas ao longo dos três dias e arrecadou seis toneladas de alimentos.

Neste ano, a festa acontecerá nas três datas, das 12h às 22h, com atrações musicais dos mais variados estilos. A cada dia, no entanto, haverá uma apresentação principal. Neste sábado (6), a partir das 20h, quem sobe ao palco é o multitalentoso Arnaldo Antunes, ex-Titãs e ex-Tribalistas. No domingo (7), o pagode universitário dos Inimigos da HP promete agitar o público. E no aniversário da cidade, segunda-feira (8), o encerramento será com o grupo Roupa Nova.

A Feira da Fraternidade tem a participação de mais de 50 entidades assistenciais de Santo André no comando das barracas, que dispõem de comidas típicas de diferentes países – tanto doces como salgadas. A estrutura tem ainda food trucks, tendas de artesanatos e roupas, espaço kids, espaço para pets e muito mais.

“A cada evento o andreense dá show de solidariedade e acredito que será assim novamente nesta Feira da Fraternidade. A doação não é obrigatória, mas sugerimos que quem puder traga os 2 kg de alimentos ou então algum item que às vezes está sobrando em casa, mas faz falta para outras”, afirma a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Todas as atrações da Feira da Fraternidade e do aniversário de 471 anos de Santo André estão disponíveis no site www.santoandre471anos.com.br.

Evento vai disponibilizar vacina contra gripe e Covid



A Secretaria de Saúde de Santo André vai aproveitar as atrações da Feira da Fraternidade para impulsionar a vacinação da população contra a gripe e a Covid. Para isso, será montada a barraca da vacinação, que vai funcionar nos três dias de festa, das 14h às 21h – no domingo será possível se vacinar também das 9h às 12h. “Nossa equipe está empenhada em facilitar o acesso da população às vacinas, tão importantes para a prevenção de doenças que podem ser letais”, afirma o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

A vacina da gripe está disponível para públicos prioritários como crianças de seis meses a 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, em situação de rua, professores, integrantes das Forças Armadas, além de outros.

Já o imunizante contra a Covid está disponível para pessoas acima de seis meses, seguindo a estratégia de vacinação contra Covid do Ministério da Saúde. Em todos os casos é necessário apresentar documento com foto e número do CPF, e preferencialmente levar o cartão vacinal. Para o público prioritário, é importante levar documento, exame ou receituário médico.