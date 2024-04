Polícia faz operação contra organização criminosa e detém cinco em Santo André

A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e estelionato, na quarta-feira (3), nas cidades de Santo André, São Bernardo, Diadema, Vargem Grande Paulista e na Capital. Os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e cinco pessoas foram detidas.

Drogas, armas, munições, dinheiro e equipamentos usados para a produção de drogas foram apreendidos na Operação Bersekers. No cumprimento de um dos mandados de busca, um homem de 30 anos foi preso após a polícia encontrar mais de 150 porções de entorpecentes embalados para a venda na casa dele.

Durante a averiguação no imóvel, o suspeito ainda confessou que mantinha uma estufa nos fundos para a plantação de maconha. 15 caixas de fertilizantes, três sacos de produtos químicos, 12 sementes, além de cinco celulares e R$ 200 em espécie foram apreendidos.

Em outro mandado de busca, o investigado não foi encontrado no imóvel, no Jardim Stella, mas a polícia conseguiu entrar no local e apreendeu três notebooks e um celular.

Outro investigado, de 22 anos, chegou a ser levado à delegacia para prestar depoimento por golpes a clientes de uma empresa de entrega e logística. Ele disse que vendeu a conta de motorista para terceiros e entregou o celular para averiguação. Posteriormente, o suspeito foi liberado.

Cerca de 60 policiais civis, em trinta viaturas, cumpriram os mandados. A ação contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, GOE (Grupo de Operações Policiais) e Guarda Civil de Santo André.