Tricolor estreia na Libertadores contra o Talleres

Chegou a vez do São Paulo fazer a sua estreia na Libertadores. O Tricolor já está em Córdoba, na Argentina, onde enfrenta logo mais, às 21h, o Talleres. O Tricolor volta a jogar após 18 dias sem disputar uma partida oficial. A última foi na eliminação do Paulista contra o Novorizontino, no dia 17 de março. Já o Talleres vem embalado e ocupa a vice-liderança do seu grupo no campeonato argentino.

Será o quinto confronto da história entre os clubes. Em outras quatro ocasiões foram três empates e uma vitória da equipe cordovesa. A última vez que os times se enfrentaram foi na Libertadores de 2019. Na Argentina, deu Talleres por 2 a 0. No Marombas, houve empate por 0 a 0. O retrospecto do Tricolor em terras argentinas não é bom. Até hoje o clube fez 38 jogos (contando todas as competições), sendo 24 derrotas, nove empates e apenas cinco vitórias. Na temporada 2024, o Talleres perdeu apenas uma vez em seu estádio (1 a 0 para o Gimnasia) ingrediente que torna a missão são-paulina um pouco mais ingrata.

Para essa estreia na Libertadores, o técnico Thiago Carpini pode ter problema. O atacante Calleri até viajou com a equipe, mas continua com dores na perna direita e ainda não sabe se terá condições de jogo. O lateral Moreira e os meias Luiz Gustavo e Nestor seguem no departamento médico. Por outro lado, Lucas Moura e James Rodrigues estão confirmados na equipe titular.