Golaço dá vitória para Fiorentina sobre Atalanta no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália

Com um golaço de Mandragora, a Fiorentina derrotou a Atalanta, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Florença, no primeiro duelo das semifinais da Copa da Itália. As equipes voltam a se enfrentar no dia 24, desta vez em Bérgamo, e o time visitante vai jogar por um empate para alcançar a classificação para a final da competição.

Na outra semifinal, terça-feira, a Juventus derrotou a Lazio, por 2 a 0, e leva boa vantagem para o jogo de volta, dia 23, em Roma. A final está prevista para 15 de maio, no Estádio Olímpico, na capital italiana.

O primeiro tempo em Florença foi todo da Fiorentina, que somou 12 finalizações, mas apenas duas no gol. Foram várias as roubadas de bola no campo ofensivo, mas muitos os erros na hora de tentar o gol.

Aos 31 minutos saiu o único gol do jogo. Mandragora pegou a bola na intermediária e acertou uma bomba de pé esquerdo no ângulo direito alto de Carnesecchi. A bola chegou a tocar na trave. Foi o quarto gol do canhoto no ano.

Além do gol, o outro lance de destaque nos primeiros 45 minutos foi a jogada de Nicolas Gonzalez, que demonstrou grande habilidade com a perna esquerda, mas errou o chute cruzado.

O segundo tempo foi mais disputado. A Atalanta mostrou confiança e buscou o ataque, com toques rápidos de seus jogadores de meio de campo.

Os goleiros Terracciano e Carnesecchi foram exigidos e responderam com grandes defesas. Os times seguiram se revezando no ataque e mais uma vez foi o aproveitamento nas finalizações foi fraco.

Com os dois times demonstrando cansaço, os minutos finais da partida foram marcados por algumas faltas ríspidas e jogadas de baixo nível técnico.