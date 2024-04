Santo André entrega próteses dentárias

Mais de 2.000 munícipes andreenses foram contemplados nos últimos meses ao receber próteses dentárias. Os procedimentos, que devolveram a autoestima aos pacientes, foram realizados em forças-tarefas nas duas unidades do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da cidade, no Centro e em Santa Teresinha, e contemplaram munícipes que aguardavam na fila. Outras 1.000 pessoas já realizam as consultas para a colocação das próteses.

“A gente não se conformava com essa fila para receber a prótese dentária, que tira a dignidade da pessoa e a qualidade de vida. Conseguimos zerar a fila e hoje o atendimento é no padrão Qualisaúde. Não dá para acreditar como antes de 2017 ninguém pensava nisso. Quando iniciamos a gestão resolvemos vários problemas crônicos e esse era prioridade. Ficamos felizes em ver quanto o poder público pode transformar a vida das pessoas. Esse é o nosso maior combustível”, destaca o prefeito Paulo Serra.

O fim da fila da prótese aconteceu um ano após a inauguração do Centro de Especialidades Odontoló- gicas que fica na Rua Brás Cubas, 176, na região central andreense, e que permitiu a ampliação de 40% nos atendimentos.

A alta foi impulsionada pela qualificação da estrutura do local, que conta com 622 metros quadrados de área, divididos em dois andares e com oito consultórios totalmente informatizados e equipados com cadeiras de dentistas novas. No total, são 23 profissionais que trabalham no equipamento.

Além do CEO Centro, Santo André tem o CEO Santa Teresinha, localizado na Alameda Vieira de Carvalho, 170. A unidade possui 18 profissionais entre cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal e está equipado com sete consultórios, sala de expurgo e esterilização, espaço para reuniões, sala administrativa, banheiros com acessibilidade, almoxarifado, arquivo, vestiários (feminino e masculino), além de copa e cozinha para uso dos funcionários.

“Equalizar a fila da prótese dentária sempre foi prioridade da gestão e nossa equipe trabalhou de forma incansável para que isso se tornasse realidade. Já devolvemos o sorriso para mais de 2.000 andreenses e temos pelo menos mais 1.000 já realizando os procedimentos para receber suas próteses. Isso mostra que, por mais difícil que seja o desafio, sempre existe uma solução. Esse era um problema que se arrastava há muitos anos e que conseguimos solucionar”, afirma o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

É importante ressaltar que os CEOs não são porta aberta, ou seja, só atendem mediante encaminhamento da unidade básica de saúde.

Paciente que teve câncer é contemplada