Eduardo Leite pede licença por 30 dias; Luiz Alberto assume

O vereador de Santo André Eduardo Leite (PSB), pré-candidato a prefeito, se licenciou do cargo no Legislativo por 30 dias. O parlamentar alega motivos pessoais. Em seu lugar, assumiu Luiz Alberto (PSB).

“Preciso me afastar por alguns dias, mas fico muito tranquilo em relação a pessoa que assumirá em meu lugar. Luiz Alberto tem uma importante história com a Câmara Municipal, inclusive já fomos vereadores juntos por oito anos, e sei de sua capacidade para lidar com o dia a dia da Casa e com o cuidado ao andreense”, informou Leite.

Luiz Alberto foi vereador pelo PT por dois mandatos e não conseguiu a reeleição nas eleições de 2020, ficando como primeiro suplente.

Nos bastidores esse movimento é visto como um acordo de cavalheiros para fortalecer parcerias. Neste caso, além de contar com Luiz Alberto como um importante cabo eleitoral nas ruas, Leite visa a formação de uma chapa forte de pré-candidatos a vereadores para aumentar as chances do PSB eleger cadeiras no Legislativo.

POLÊMICA

O vereador Luiz Alberto já participou das sessões ordinárias de ontem e criticou algumas regras adotadas na atual legislatura, sobretudo a de submeter os requerimentos de informação à votação da Casa, aumentando a possibilidade dos documentos serem rejeitados. Nas legislaturas anteriores, como acordo, os requerimentos eram automaticamente aprovados no fim das sessões. “Estive nessa casa por dois mandatos, estou voltando agora e a coisas estão estranhas. Se eu não posso questionar o governo, o que estou fazendo aqui? Só ganhando dinheiro? Então fecha a casa e deixa o prefeito governar porque não precisa de ninguém aqui”, disse.