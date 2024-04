Chega de mortes

Os quase 3 milhões de moradores das sete cidades clamam por ações mais enérgicas por parte das autoridades constituídas diante do alarmante avanço da dengue. Com a triste notícia da quarta vítima fatal da doença na região em 2024, ocorrida em São Bernardo, é evidente que medidas urgentes e efetivas são imprescindíveis para conter a epidemia que assola a comunidade. O que anda fazendo o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), que, poucas semanas atrás, havia prometido empenho para interromper a proliferação do mosquito Aedes aegypti? Até o momento, poucas ações tangíveis foram implementadas.

É inadmissível que em pleno século XXI, com todo o conhecimento científico e tecnológico à disposição dos gestores públicos, a comunidade ainda tenha de enfrentar tragédias como as provocadas pela dengue. As autoridades municipais e regionais precisam assumir suas responsabilidades e agir de forma decisiva para proteger a população. Não se pode mais tolerar discursos vazios e promessas não cumpridas, enquanto vidas continuam sendo perdidas para uma doença que, com a devida prevenção, poderia ser controlada. Certo, Filippi? Correto, prefeitos? É imperativo que haja mobilização efetiva de recursos e esforços para combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Medidas como campanhas de conscientização, mutirões de limpeza, fiscalização rigorosa e investimentos em saneamento básico são urgentemente necessárias para interromper o ciclo de transmissão da doença. O momento demanda ações concretas e imediatas, e não discursos. O descaso com a saúde pública não pode mais ser tolerado. As autoridades têm o dever moral e legal de proteger a população do Grande ABC, e isso inclui combater incansavelmente o Aedes aegypti, a dengue e suas consequências devastadoras. Uma morte já seria demais; já são quatro! Chegou o momento de passar das palavras à ação, antes que mais vidas sejam ceifadas por essa epidemia que assola a região.