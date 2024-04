Após quatro anos, Márcio Zanardi se despede do São Bernardo FC

A caminho do Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, Márcio Zanardi se despediu ontem do São Bernardo FC. O técnico foi anunciado pela equipe esmeraldina no domingo. Junto com o treinador vão os auxiliares Bebeto Sauthier, Márcio Griggio e o preparador físico Samir Omeiri. O diretor de futebol Lucas Andrino já havia sido anunciado pela equipe goiana na quinta-feira. Tanto Zanardi quanto Andrino conversaram pessoalmente com o elenco ontem, no CT de Atibaia.

Zanardi chegou ao Tigre em 2020, e esteve à frente da conquista do Paulista da Série A2 e da Copa Paulista em 2021, levou o clube ao acesso à Série C do Brasileirão e no ano passado à terceira posição do Paulistão, conquistando também a Taça Independência (antigo troféu do Interior).

“Não sou bom com despedidas, mas fica um sentimento de felicidade. Só cheguei onde estou por conta do São Bernardo. Foram quatro anos maravilhosos, que vou levar sempre no meu coração. Saio deste clube muito melhor do que quando cheguei”, falou.

Zanardi esteve à frente do Tigre em 97 partidas, sendo 44 vitórias, 29 empates e 24 derrotas, tendo um aproveitamento de 55%.

O elenco do São Bernardo FC segue treinando para a estreia na Série C contra o Náutico, no próximo dia 20. Em princípio, as atividades serão comandadas pelo preparador físico Hugo Mendes, pelo fisiologista Vitor Guglielmi, pelo treinador de goleiros Ricardo Toledo e o analista de desempenho Daniel Rodrigues.

O clube promete agir rápido e pretende anunciar novo técnico ainda esta semana.