Juiz João faz acenos e considera compor com Zé Lourencini

Pré-candidato a prefeito em Mauá, João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), se apresenta como terceira via diante da polarização entre o prefeito Marcelo Oliveira (PT), em busca da reeleição, e do deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), na tentativa de voltar para o Paço. Na corrida pré-leitoral, outros nomes são colocados, como o do vereador Sargento Simões (PL) e o do empresário Zé Lourencini (PSDB). Inclusive, o tucano não é considerado adversário por Juiz João. “Existe a possibilidade de composição, isso já está colocado”, afirmou ao Diário. Indagado sobre qual seria a formatação observou “ainda ser muito cedo, mas que as ruas vão mostrar o caminho de quem será cabeça de chapa.”

Atual presidente da Fundação Casa, Juiz João, com mais de três décadas de magistratura em Mauá, acredita que pouca coisa mudou em relação à polarização na eleição de 2020. “O Marcelo tinha e ainda tem a máquina partidária e o Atila contava com máquina administrativa.”

Para tentar avançar ao segundo turno, Juiz João aposta no passado. “Na última eleição eu era desconhecido, e mesmo assim fiquei apenas 655 votos atrás do Marcelo. Hoje tenho grupo e outros partidos que apoiam o projeto.” Perguntado sobre quais legendas já estão alinhadas, disse que, por estratégia, vai esperar o período de janela partidária terminar para poder anunciar.

Juiz João espera contar com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Nou vou pedir, mas consideração se entrega”, afirmou.

NARDINI

Buscar uma solução para equalizar o atendimento no Hospital Radamés Nardini é pauta constante nas falas de quase todos os pré-candidatos e com Juiz João não é diferente. “O Estado não quer assumir”, disse sobre a possibilidade de estadualização.

Para o pré-candidato é preciso criar ferramentas de controle para filtrar os atendimentos no hospital e de alguma forma beneficiar a população de Mauá com qualidade no atendimento. Juiz João garantiu ainda que não fechará as portas para os pacientes da Zona Leste de São Paulo ou para acidentados no Rodoanel Mário Covas que são encaminhados para unidade. “É necessário uma melhor triagem”, destacou.