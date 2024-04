Desconfiança cresce entre participantes do 'BBB 24' após eliminação de Fernanda

Na madrugada desta segunda-feira, 1º, após a saída de Fernanda, com 57,09% dos votos, o BBB 24 intensificou sua dinâmica com a vitória de Giovanna na Prova do Líder, que conquistou a liderança pela terceira vez, e a formação do 16º Paredão.

Nova liderança

Giovanna conquistou a liderança do BBB 24 pela terceira vez, destacando-se na disputa pela 16ª liderança, realizada na noite de domingo, 31, logo após a eliminação de Fernanda. A competição, parte do BBB Turbo, viu todos os participantes lutarem pela posição de líder em uma prova dividida em duas etapas.

Na primeira fase, os competidores foram organizados em trios para completar um circuito que exigia agilidade. Giovanna, juntamente com Lucas Henrique e Pitel, conseguiu o melhor tempo de 39 segundos, garantindo a passagem para a fase final.

A etapa decisiva consistiu em uma disputa de sorte, onde os participantes deveriam escolher entre várias bags de delivery até descobrir o card correto. Giovanna demonstrou ter a sorte ao seu lado, encontrando o card vencedor e assegurando sua terceira vitória na liderança da temporada.

Formação do Paredão

Na formação do 16º Paredão do BBB 24, Giovanna, após conquistar a liderança, indicou Beatriz. "Minha indicação vai ser a Beatriz. A gente teve uma discussão no Sincerão, que não se resolveu e não vai se resolver", justificou. Alane entrou no Paredão por ter um dos piores tempos na prova do líder. Durante a votação no confessionário, a maioria dos votos foi para Pitel, colocando-a também na berlinda.

Os votos no confessionário foram distribuídos da seguinte forma: Alane, Beatriz e Matteus votaram em Pitel; MC Bin Laden e Lucas Henrique votaram em Matteus; Isabelle e Davi votaram em Pitel; Pitel votou em Matteus. Com isso, Pitel, recebendo 5 votos, completa o trio do Paredão junto com Alane e Beatriz.

Apoio e críticas após a formação do Paredão

Alane e Beatriz ficaram abaladas após serem emparedadas. Beatriz criticou a liderança de Giovanna, mencionando uma discussão não resolvida: "Não sabe nem se posicionar, pega uma liderança na mão e não sabe nem movimentar o jogo". Em resposta à sua indicação, Beatriz chamou Giovanna de "planta".

Em um momento de vulnerabilidade, Alane chorou e foi confortada por Matteus, que afirmou: "Vocês vão passar por essa. Mais uma batalha". MC Bin Laden também demonstrou apoio, sinalizando um coração com as mãos e dizendo a Alane: "Eu gosto de você".

Matteus incentivou as amigas a manterem a esperança: "Acreditem no que vocês são capazes", projetando uma amizade duradoura além do jogo.

Enquanto isso, MC Bin Laden ofereceu palavras de encorajamento a Giovanna, contrariando a ideia de sua irrelevância: "Quem chega no Top 10 não é irrelevante". Ele destacou o valor e as conquistas de Giovanna dentro do jogo, ressaltando seu potencial.

No Quarto Gnomo, Pitel compartilhou sua tristeza com Lucas Henrique pela eliminação de Fernanda, refletindo sobre a singularidade de sua experiência no BBB 24: "Eu não vou viver de novo, porque até o contexto é diferente".

Reta final

À medida que o final do BBB 24 se aproxima, os participantes estão cada vez mais envolvidos em estratégias e alianças. Davi, por exemplo, compartilhou suas observações sobre Lucas Henrique com Beatriz, alertando-a sobre as intenções do capoeirista. "Quando ele não tem o colar, vira um santinho. Mas é só virar líder que o jogo muda", disse Davi, destacando a dualidade no comportamento de Lucas.

Pitel também teve um momento de desabafo com Lucas Henrique, onde expressou sua posição sobre as expectativas dos colegas. Lucas a chamou de "a maior força" do grupo, ao que Pitel respondeu, "Eu não sou o chão de vocês".