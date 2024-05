Mais dois participantes são confirmados na mansão de A Grande Conquista: Dona Geni e Bruno Cardoso

Fogo no parquinho! No programa da última quinta-feira, dia 02, as brigas entre os vileiros tomaram conta de A Grande Conquista. Já no começo da edição, após a explicação de Rachel Sheherazade sobre como rolaria a eliminação, a treta envolvendo um pão foi tema.

Na casa verde, Guipa ter comido uma fatia de pão extra causou grande alvoroço entre os colegas. A principal pessoa a ficar chateada foi Cátia Paganote, que até bateu de frente com o jornalista e questionou como ele tinha conseguido mais um pedaço.

Para piorar a briga pelo pão, Guipa jogou na cara de alguns colegas que ele aceitou ir para a Zona de Risco em troca de mais comida pela casa. Já acostumado a entrar nos embates contra o jornalista, Will Rambo comentou a treta e ouviu poucas e boas do colega.

As camas interditadas nas casas causou alguns problemas. Entre os participantes do laranja Bruna ficou brava ao ver que suas coisas não estavam mais em cima de seu colchonete.

Até o que não era para virar uma briga, acaba em treta em A Grande Conquista. Durante o momento que Dona Geni estava dormindo, alguns moradores da casa laranja fizeram leite e arroz. Na hora que receberam a cesta de comida de manhã, quem está cuidando da cozinha não gostou.

Ao vivo

Antes de anunciar os eliminados do programa, alguns membros de cada casa falou com Sheherazade. No bate-papo, eles contaram quem gostariam que fosse embora de A Grande Conquista.

Assim como na segunda Zona de Risco, na última quinta-feira, dia 02, mais dois participantes garantiram vagas na mansão. Em A Grande Conquista, 30 vileiros enfrentaram o medo de ser eliminados.

No final, o público salvou 11 jogadores e outros 15 deram adeus ao sonho de subir para a mansão. Já os mais mais votados da Zona de Risco, Dona Geni e Bruno Cardoso também foram separados do resto dos participantes, assim como Any e Cel. Mas por enquanto, nenhum dos quatro classificados sabem um dos outros.

O dois primeiros classificados que foram escolhidos pelo público falaram sobre o que pretendem fazer na mansão. Além disso, contaram quem não gostariam de encontrar na próxima fase do reality.