O Samu pede socorro

A denúncia chegou a esse Diário quase como pedido de socorro. Do outro lado da linha, uma pessoa que preferiu não se identificar revelou situações enfrentadas pelos profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atendem na cidade de São Caetano com meta única: salvar vidas. Uma das adversidades, e principal, é a falta de equipamentos como uniformes e botas.

Os profissionais que se desdobram 24 horas por dia, e sete dias por semana, para atender vítimas de acidentes, crimes, além de outras ocorrências, têm utilizado uniformes de cidades vizinhas, como Santo André, São Bernardo e Diadema, durante os chamados, o que tem levantado questionamentos, inclusive, de pessoas que acompanham a chegada das equipes aos locais de atendimento. A situação foi flagrada pela reportagem desse Diário durante passagem pela nova base inaugurada recentemente pela Administração do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) no município. Um atendente retornava de uma chamada de emergência trajado com uniforme da vizinha Santo André.

Evidentemente que não se trata de um crime, mas fica notório o pouco caso do atual chefe do Executivo para com quem zela pelo bem-estar da população. Neste caso, do cidadão são-caetanense. De acordo com o denunciante, os profissionais do Samu tiraram medidas para a confecção de novas vestimentas, utilizadas na inauguração da base, em 24 de fevereiro. Mas dias depois os uniformes foram recolhidos sob a justificativa de que os cortes não estavam corretos. Fica a pergunta: como isso é possível?

A situação do Samu se agravou com o novo endereço da base do SOS Cidadão 156, onde atende e, segundo a denúncia, mal localizada. Antes situada na Avenida Vital Brasil, no bairro Oswaldo Cruz, em área de fácil acesso, a sede foi transferida à Avenida Guido Aliberti, no Cerâmica, o que aumentou o tempo de deslocamento para as ocorrências em áreas opostas. As situações exigem providências urgentes do Paço para evitar que serviço essencial da cidade realmente agonize.