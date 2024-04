Obituário - 1º de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Francisca Nascimento Pereira, 100. Natural de Taipu (Rio Grande do Norte). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza Biruta Roslekas, 90. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mafalda Cruchati Lima, 87. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carlos Ribeiro de Oliveira, 76. Natural de Botelhos (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério Municipal de Botelhos.

Maria Almeida dos Anjos, 76. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Divino Marques dos Reis, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Monções, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Adriano Meira dos Santos, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Eletricista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vitor Estevo Júnior, 34. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Maria Gualberto Olivastro, 82. Natural de Nova Era (MG). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Yukito Miyakoda, 76. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Memorial Planalto.

Maria Nilda Silva Paulino, 74. Natural de Presidente Kubitschek (MG). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Luísa Cristina Lang Wilsing, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Planalto.

Antonia Luiza da Conceição, 67. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Cleonice Alves de Morais, 84. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida Ravanelli, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gabriela Naldi Bellan Maia, 24. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Nossa Senhora do Carmo. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

José Rosa de Lima, 78. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Edite Soares dos Santos, 74. Natural de Panelas (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Graci de Carvalho, 72. Natural de Rincão (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Sebastião Maciel, 68. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Francisca Ribeiro da Silva, 71. Natural de Itainópolis (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Fábio Renato Lopes, 50. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Autônomo. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.