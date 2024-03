Corinthians define inscritos para Copa Sul-Americana com Bidu de volta e Moscardo fora

O Corinthians divulgou neste sábado a relação dos jogadores inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. O time alvinegro está no Grupo F e fará sua estreia na competição na próxima terça-feira, contra o Racing-URU no estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h30 (horário de Brasília).

O técnico António Oliveira registrou um total de 50 atletas para o torneio. A lista compreende seis goleiros, oito zagueiros, oito laterais, 15 meio-campistas e 13 atacantes, incluindo os nove reforços contratados para a temporada e os jovens promovidos das categorias de base.

Um dos destaques é a inclusão de Matheus Bidu. O lateral-esquerdo, ausente do Campeonato Paulista, foi reintegrado pelo treinador português nas últimas semanas e participou da vitória no amistoso contra o Londrina, contribuindo com uma assistência na partida - a sua primeira em 2024.

Por outro lado, o volante Gabriel Moscardo, vendido ao Paris Saint-Germain e emprestado ao Corinthians até junho para concluir sua recuperação de uma cirurgia no pé, não entrou na lista. A previsão é que o jogador retorne em abril, ficando à disposição da comissão técnica, que ainda não confirmou sua utilização.

O elenco realizou atividades na manhã deste sábado, iniciando a preparação para a estreia no torneio continental. Os trabalhos tiveram início na parte interna do CT Joaquim Grava, com sessões na academia. No campo 1, os atletas fizeram um aquecimento e trabalho de força. Em seguida, nos campos 2 e 3, os jogadores foram divididos em grupos para treinos táticos e de posse de bola em espaços reduzidos. O Corinthians retomará os treinamentos na manhã deste domingo (31), dando continuidade à preparação para o jogo.

Confira abaixo a lista de inscritos na Copa Sul-Americana:

Goleiros: Cadu, Carlos Miguel, Cássio, Felipe Longo, Matheus Corrêa e Matheus Donelli;

Zagueiros: Cacá, Caetano, Félix Torres, Fernando Vera, Gustavo Henrique, João Pedro, Raul Gustavo e Renato;

Laterais: Diego Palacios, Fagner, Guilherme Pellegrin, Hugo, Léo Mana, Matheus Bidu, Matheus França e Vitor Meer;

Meio-campistas: Biro, Breno Bidon, Dieguinho, Fausto Vera, Igor Coronado, Matheus Araújo, Maycon, Luiz Gustavo, Paulinho, Pedrinho, Raniele, Rodrigo Garro, Ryan, Vitinho e Yago;

Atacantes: Arthur Sousa, Giovane, Guilherme Henrique, Guilherme Inácio Gustavo Silva, Kauã, Kayke, Luiz Fernando, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero, Wesley e Yuri Alberto.