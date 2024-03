Tottenham vence o Luton de virada e tenta aproximação com pelotão de frente no Inglês

Com sofrimento e emoção, o Tottenham venceu o Luton Town de virada por 2 a 1 neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, e tenta agora diminuir a diferença para os primeiros colocados na classificação da competição.

Com o resultado positivo, o time do técnico Ange Postecoglou chegou aos 56 pontos e briga para tentar buscar uma vaga na Liga dos Campeões. Já o Luton vive uma realidade bem diferente. Com apenas 22 pontos, o time ocupa a zona de rebaixamento e tenta mudar esse cenário vencendo as rodadas que restam do torneio inglês.

Logo no início do jogo, uma surpresa: aos dois minutos, Townsend avançou pela lateral e encontrou Barkley dentro da área. Ele serviu Chang que marcou um belo gol, sem chances para Vicário.

Em desvantagem, o time londrino partiu para o ataque e desperdiçou três chances claras de gol em sequência. Aos 19 minutos, Heung-min Son ficou cara a cara com o goleiro, driblou Kaminski e chutou, mas a bola atingiu as duas traves antes de chegar a Timo Werner que foi travado pela zaga na hora do chute.

No segundo tempo, a pressão do Tottenham resultou em um gol contra de Kaboré, zagueiro do Luton Town, que tentou cortar um cruzamento de Brennan Johnson pela direita e mandou para as próprias redes: 1 a 1.

O Luton continuou jogando sem se intimidar, mas seus ataques não tiveram sucesso. No entanto, aos 41 minutos, o Tottenham virou o confronto com um gol de Son Heung-Min. Ele completou um passe de Brennan Johnson com um poderoso chute e fez Tottenham 2 a 1.

A rodada deste sábado contou ainda com mais cinco partidas. O Chelsea recebeu o Burnley em Stamford Bridge e só empatou em 2 a 2. Palmer fez os dois dos blues, enquanto Cullen e O'Shea fizeram os dos visitantes.

Em um confronto de muitos gols, o lanterna Sheffield vencia o Fulham por 3 a 2 até os 48 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate. A partida terminou com o placar de 3 a 3. Em outra igualdade no marcador, Nottingham Forest e Crystal Palace ficaram no 1 a 1. Já o Bournemouth venceu o Everton por 2 a 1. Mais cedo, em um duelo cheio de reviravoltas, o Newcastle derrotou o West Ham por 4 a 3. Com boa atuação Lucas Paquetá brilhou com uma assistência para gol.