AD Santo André reencontra Sassá e Lays em duelo no Maranhão

Pela sétima rodada da LBF (Liga de Basquete Feminino) a AD Santo André enfrenta hoje, às 17h30, o líder da competição Sampaio Basquete, em São Luís-MA, no Ginásio Georgiana Pflueger (Castelinho). Será o reencontro das andreenses com a ala/pivô Sassá, que defendeu o clube da região por oito temporadas da LBF e trocou Santo André por São Luís em 2024. Quem também está no time maranhaense é a armadora Lays da Silva, que defendeu Santo André em três temporadas da LBF.

O Sampaio Basquete é a sensação do torneio até o momento. Tem 100% de aproveitamento (seis jogos e seis vitórias) e vem correspondendo aos investimentos realizados para esta temporada.

Apesa disso, o técnico andreense Rafael Souza, o Choco, acredita que seja possível supreender as donas da casa. “Trata-se de uma equipe muito talentosa e entrosada. Porém, vejo igualdade com a gente no aspecto físico. Vamos procurar anular as situações ofensivas do Sampaio para tentar sair com a vitória”, falou.

Uma vitória hoje pode até dar a liderança da LBF à equipe da região.