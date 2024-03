Guarani monitora laterais DG e João Gabriel, mas não avança por zagueiro uruguaio

O Guarani continua monitorando o mercado para reforçar o elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Campinas tem como prioridade as contratações de um lateral-esquerdo e de um zagueiro. Dois nomes monitorados para a lateral são DG, destaque do Barra no Campeonato Catarinense, e João Gabriel, do Guarany de Bagé-RS.

O técnico Claudinei Oliveira foi quem pediu um reforço na lateral para disputar posição com Hélder. DG tem 23 anos e está no Barra desde 2023. Nesta temporada, fez 11 jogos e ajudou o time a chegar às semifinais do Campeonato Catarinense. Formado pelo Resende-RJ, chegou a ter algumas oportunidades no Botafogo, mas não se firmou.

João Gabriel tem 24 anos e fez 12 jogos pelo Guarany, que chegou às quartas do Campeonato Gaúcho. Formado pelo América-MG, passou também por Marília, Gama-DF, Betim-MG, Patrocinense-MG e Coimbra-MG.

Um zagueiro que estava sendo monitorado pelo Guarani era o uruguaio Yeferson Quintana, que disputou o Paulistão pela Portuguesa. Entretanto, ele foi anunciado pelo Paysandu. Por outro lado, o meia Luan Dias, do Água Santa, é aguardado na próxima semana para concretizar o negócio.

O Guarani segue preparação para a Série B, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.