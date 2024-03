Rússia lança 99 drones e mísseis contra sistema energético da Ucrânia

Moscou lançou um ataque em grande escala à infraestrutura energética da Ucrânia nesta sexta-feira, 29, com 99 drones e mísseis atingindo regiões de todo o país, disseram as forças armadas da Ucrânia. Alertas de ataques aéreos foram ouvidos por todo o país, com dez regiões ucranianas sob ataque, disse o ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko.

A Rússia intensificou os seus ataques à Ucrânia nos últimos dias, lançando vários mísseis contra a capital, Kiev, e atingindo infraestruturas energéticas em todo o país, numa aparente retaliação pelos recentes ataques aéreos ucranianos na região fronteiriça russa de Belgorod.

A operadora estatal da rede ucraniana, Ukrenergo, disse que o ataque desta sexta teve como alvo deliberado usinas térmicas e hidrelétricas nas regiões central e ocidental.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmou que as centrais hidrelétricas de Kaniv e Dniester, na Ucrânia, foram atacadas e acusou Moscou de arriscar um desastre ecológico semelhante à destruição da barragem de Kakhovka, em junho de 2023. Fonte: Associated Press