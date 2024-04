Rebeldes Houthi, do Iêmen, reivindicam ataque que derrubou drone dos EUA

Os rebeldes Houthi, do Iêmen, alegaram no sábado, 27, ter abatido outro drone MQ-9 Reaper das Forças Armadas dos EUA, exibindo imagens de peças que correspondiam a partes conhecidas da aeronave. O ataque teria ocorrido na quinta-feira, na província de Saada.

O tenente-coronel da Força Aérea dos EUA Bryon J. McGarry, porta-voz do Departamento de Defesa, reconheceu à Associated Press que "um drone MQ-9 da Força Aérea dos EUA caiu no Iêmen". Ele disse que uma investigação estava em andamento, sem dar mais detalhes.

O abate de drones ocorre no momento em que os Houthis lançam ataques contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, exigindo que Israel ponha fim à guerra em Gaza, que já matou mais de 34 mil palestinos. A guerra começou depois que militantes liderados pelo Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 outras como reféns.

Os Houthis já lançaram mais de 50 ataques a navios, apreenderam um navio e afundaram outro desde novembro, segundo a Administração Marítima dos EUA. Os ataques diminuíram nas últimas semanas, após os rebeldes serem alvo de uma campanha aérea liderada pelos EUA no Iêmen. O transporte marítimo através do Mar Vermelho e do Golfo de Aden diminuiu devido à ameaça.