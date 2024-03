Encenação da Paixão de Cristo é atração

A Sexta-feira Santa ou da Paixão, dia no qual Jesus Cristo teria sido crucificado e morto, segundo os cristãos, será marcado por vigílias, encenações, procissões e celebrações pelo Grande ABC. Uma tradição anual que movimenta não só as dioceses e prefeituras, mas principalmente os fiéis.

Em Santo André, a tradicional encenação da Paixão de Cristo do Santuário Senhor do Bonfim terá como tema: ‘Filhas de Jerusalém, não chores por Mim’, uma expressão originária dos relatos bíblicos que descrevem os eventos que antecederam a crucificação de Jesus Cristo. O espetáculo terá início às 19h30, no estacionamento do Santuário, na Rua Oratório, 1458 – Parque das Nações. A entrada é gratuita.

Já às 20h, no Parque Central (Rua José Bonifácio, na Vila Assunção), haverá a encenação ‘A Paixão de Cristo: Crucificações atualizadas.

As celebrações em Santo André, no entanto, terão início às 8h, na Catedral do Carmo, com a Vigília com Religiosos e Religiosas.

Já Ribeirão Pires se prepara para uma celebração da Paixão de Cristo com a Primeira Procissão Regional, às 18h. Vai partir da Vila do Doce em direção ao Mirante São José. Organizado pelas paróquias da cidade o apoio da Prefeitura, o evento terá encenação ao longo do percurso, uma forma de fortalecer o circuito religioso local, promovendo a valorização da cultura e do turismo na região.

Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de contemplar Quadros Vivos que retratam momentos marcantes da Paixão de Cristo, proporcionando uma experiência de reflexão e espiritualidade.

No mesmo horário, no Parque Selecta, em São Bernardo, está programada a Procissão Comunidades do Areião, na Paróquia Imaculada Conceição Aparecida.

Os eventos da Semana Santa tiveram início ontem com a missa dos Santos Óleos no salão da Catedral Nossa Senhora do Carmos, localizada na Praça do Carmo, no Centro de Santo André. Já no fim da noite os fiéis acompanharam a Missa de Lava-Pés no mesmo local. As duas celebrações foram ministradas por Cipollini e tiveram a presença de dezenas de fiéis.