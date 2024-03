Especialistas debatem futuro da Billings de olho no centenário

A Billings, represa que fez aniversário na quarta-feira (27) e que completa 100 anos em 2025, desperta reflexões de especialistas sobre seu futuro. Juliana Azevedo, do departamento de Ciências Ambientais da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), alerta para a necessidade de preservação da qualidade da água, enfatizando estudos sobre a saúde dos peixes.

Para Luís Felipe Xavier, professor na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), o foco está na habitação, com ênfase no planejamento urbano sustentável do entorno do reservatório. Marta Marcondes, bióloga da USCS, destaca a importância da qualidade da água tanto para produção de energia quanto para consumo.

Roseli Benassi, pesquisadora na UFABC (Universidade Federal do ABC), chama atenção para a presença de gases de efeito estufa no local, ressaltando a necessidade de medidas para reduzir essas emissões. Virgílio Alcides de Farias, advogado ambientalista e assessor jurídico do MDV (Movimento em Defesa da Vida), do Grande ABC, enfatiza a importância da legislação e da mobilização social para garantir a proteção do reservatório.

As visões descritas abaixo ressaltam a complexidade dos desafios e a necessidade de ações integradas e sustentáveis para garantir um futuro próspero e equilibrado para a Represa Billings e o seu entorno.