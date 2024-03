Policiais do GOE trocam socos por divergência sobre escala de feriado

Dois policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais) de São Bernardo foram flagrados trocando socos e chutes na quinta-feira (21) após desentendimento por causa de escala de trabalho. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), em nota, “as circunstâncias dos fatos são devidamente investigadas pela 11ª Corregedoria Auxiliar”.

O GOE é uma unidade de recursos especiais e tem por atribuição básica prestar auxílio às autoridades policiais e seus agentes no desempenho das missões de polícia judiciária.

O caso foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível observar que dois policiais começam a trocar socos e chutes no pátio da unidade. Logo depois, cães do GOE mordem os agentes. Outros policiais tentam apartar a briga. Um dos agentes chuta o animal, que morde a perna dele.

De acordo com o portal UOL, o motivo da briga foi divergências na escala de trabalho no feriado prolongado da Semana Santa.