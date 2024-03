Verdão vence e está na quinta final seguida

O Palmeiras sofreu, mas venceu o Novorizontino ontem à noite por 1 a 0 e chega à sua quinta final consecutiva de Campeonato Paulista. No reencontro com Allianz Parque e mais de 40 mil torcedores presentes, o Verdão encontrou muita dificuldade para furar o bloqueio da equipe do Interior, mas acabou marcando aos oito minutos do segundo tempo com Endrick e garantiu vaga na decisão contra o Santos. Como tem a melhor campanha, terá o direito de fazer a partida de volta da decisão em casa. Desde 2019, o time da Capital esteve presente em todas as finais e agora pode ser tricampeão do estadual, algo inédito em sua história.

O Novorizontino vendeu caro a derrota. conseguiu reduzir espaços no campo e dificultou a criação ofensiva do Palmeiras. No ataque, até chegou com perigo algumas vezes. Já o Verdão, teve mais posse de bola e mais volume de jogo, mas encontrou dificuldades para encurralar o adversário, como normalmente consegue fazer jogando no Allianz. Com a entrada de Rony, Gabriel Menino e Richard Ríos na segunda etapa, o time do técnico Abel Ferreira encontrou um pouco mais de espaço explorando os contra-ataques, porém, as investidas não resultaram em gols.

INVICTO

Líder geral do Paulistão, o Palmeiras tem hoje 34 pontos. São dez vitórias e quatro empates e até o momento segue imbatível. Caso conquiste o título, o estadual voltará a ter um campeão invicto depois de 15 anos. O último foi o Corinthians em 2009.