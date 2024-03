Nova liderança! Pitel é décima quinta líder do BBB24

Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 28, mais uma prova do líder no BBB24. Na disputa, brothers assistiam a vídeos curtos no telão e, depois, tinham de responder se as afirmações sobre as imagens eram verdadeiras ou falsas. A prova foi dividida em duas fases: os três que marcassem 7 pontos primeiro, passariam para a segunda fase.

Beatriz foi a primeira a avançar para a fase final. Em seguida, Giovanna, Matteus e Pitel também completaram os 7 pontos.

Os três foram para o desempate e, na primeira rodada, todos acertaram. Na rodada seguinte, Pitel e Matteus acertaram e foram para a final.