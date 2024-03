Após amistosos da seleção, Rafael e Pablo Maia voltam a treinar no São Paulo

O goleiro Rafael e o volante Pablo Maia se reapresentaram ao São Paulo nesta quinta-feira. A dupla treinou normalmente, assim como o zagueiro Ferraresi, após estarem com suas seleções na última Data Fifa. Já o meia-atacante James Rodríguez vai se apresentar na manhã desta sexta-feira.

Da dupla brasileira, somente Pablo Maia chegou a entrar em campo pela seleção brasileira, no segundo tempo da vitória sobre a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres. Rafael não saiu do banco de reservas nas duas partidas. Na terça, o Brasil empatou com a Espanha por 3 a 3, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Já Ferraresi foi titular nas duas partidas da seleção da Venezuela: derrota para a Itália por 2 a 1 e empate sem gols com a Guatemala. Ambos os jogos foram disputados fora de casa, nos Estados Unidos.

O trio treinou normalmente no CT da Barra Funda, na preparação da equipe para sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, na semana que vem. O técnico Thiago Carpini comandou atividade de posse de bola e um trabalho focado na construção de jogadas sobre pressão. No fim, o treinador orientou exercícios técnicos específicos por posição. Quatro jogadores da base reforçaram o treino: Maranhão, Caio, Roque e Paz.

De acordo com o clube, o colombiano James Rodríguez desembarca no Brasil ainda nesta quinta e se reapresenta ao clube na manhã de sexta, no CT da Barra Funda.

ALTA HOSPITALAR

Dois dias após ser hospitalizado, após uma forte bolada na cabeça, o goleiro Young recebeu alta na manhã desta quinta. De acordo com o clube, ele passará por um período de repouso, por orientação médica. O São Paulo não informou o período em que o jovem jogador ficará afastado das atividades.

No treino de terça-feira, o jogador causou preocupação no clube ao levar uma bolada na cabeça. O atleta das categorias de base vinha treinando com o time principal em razão da convocação do goleiro Rafael, que estava com a seleção brasileira.