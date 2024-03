Alvo de censura, livro 'O Avesso da Pele' será leitura obrigatória do vestibular da UFRGS

O livro O Avesso da Pele, que ganhou projeção após ser recolhido de escolas no Rio Grande do Sul, Goiás e no Paraná, está entre as leituras obrigatórias do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A lista foi divulgada nesta quinta-feira, 28.

O romance de Jeferson Tenório, publicado em 2020, aborda a questão do racismo estrutural ao narrar a história de Pedro que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.

Além da obra, que venceu o Prêmio Jabuti de 2021, os livros Niketche: Uma História de Poligamia, de Paulina Chiziane, e Mas em Que Mundo Tu Vive, de José Falero, entraram na lista, além de uma coletânea de músicas do compositor Lupicínio Rodrigues. Veja a lista completa:

Niketche: Uma História De Poligamia, de Paulina Chiziane

O Avesso Da Pele, de Jeferson Tenório

Mas Em Que Mundo Tu Vive, de José Falero

Seleta de Canções de Lupicínio Rodrigues: A) Cadeira Vazia (Com Alcides Gonçalves); B) Castigo (Com Alcides Gonçalves); C) Cevando o Amargo (Com Piratini); D) Dona Divergência (Com Felisberto Martins); E) Ela Disse-me Assim (Vai Embora); F) Esses Moços (Pobres Moços); G) Foi Assim; H) Loucura; I) Maria Rosa (Com Alcides Gonçalves); J) Migalhas (Com Felisberto Martins); K) Namorados; L) Nervos De Aço; M) Nunca; N) Se Acaso Você Chegasse (Com Felisberto Martins); O) Vingança; P) (Xote Da) Felicidade

A Terra Dos Mil Povos, de Kaká Werá

Água Funda, de Ruth Guimarães

Cem Anos De Solidão, de Gabriel García Márquez

Um Útero É Do Tamanho De Um Punho, de Angélica Freitas

Lisístrata, de Aristófanes

Várias Histórias, de Machado De Assis

A Falência, de Júlia Lopes De Almeida

Coral E Outros Poemas, de Sophia De Mello Breyner Andresen

Nas redes sociais, Tenório comemorou a escolha e se disse "comovido".

"O livro chegando onde ele tem que chegar: nas mãos dos estudantes", escreveu.

Censura a O Avesso da Pele

No início de março, a diretora de uma escola estadual em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, publicou um vídeo criticando O Avesso da Pele e questionou a decisão do governo federal de incluir a obra no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para alunos do Ensino Médio, condenando o que ela considerou "vocabulários de tão baixo nível".

Nos dias seguintes, o livro também foi recolhido de escolas do Paraná e do Goiás. Ao Estadão, Tenório esclareceu que a narrativa não se centra em temas de sexualidade de forma gratuita e que buscou abordar, com profundidade, justamente as questões de racismo estrutural, de violência policial assim como as deficiências do sistema de ensino.

Com a repercussão do caso, o romance chegou a ficar entre os livros mais vendidos da Amazon no Brasil. Segundo a empresa, as vendas de cópias da obra aumentaram em 400% entre o dia 1º de março e 7 de março.