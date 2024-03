Halle Bailey mostra primeiros cliques em que surge posando com o filho, Halo

Halle Bailey decidiu comemorar o aniversário de 24 anos de idade de uma forma mais do que especial. A atriz e cantora curtiu um maravilhoso momento em família com o filho e o rapper DDG, com quem vive um relacionamento.

Pela primeira vez, a protagonista de A Pequena Sereia posou para uma série de cliques com o pequeno Halo. Nas imagens, ela aparece com o herdeiro no colo. Para proteger o bebê de uma exposição total, colocou uma censura cobrindo seu rostinho.

Além de mostrar o filho, Halle também tirou fotos de biquíni e postou um registro do namorado com papai do Halo escrito nas costas. Na legenda da publicação, a aniversariante escreveu:

Isso é 24.