Em primeiro discurso desde anúncio do diagnóstico de Kate Middleton, Rei Charles III ressalta importância da amizade em momentos de necessidade

Nesta quinta-feira, dia 28, o Rei Charles III fez seu primeiro discurso público desde que Kate Middleton revelou seu diagnóstico de câncer. Segundo informações do US Weekly, o governante do Reino Unido enviou uma mensagem pré-gravada para o Royal Maundy Service, que foi exibida na Catedral de Worcester.

O Royal Maundy é uma tradição britânica de Páscoa. Todos os anos, o evento acontece na quinta-feira Santa que antecede o feriado. Porém, como está cuidando da saúde, o monarca não pôde ir presencialmente e foi substituído pela Rainha Camilla. Na ausência do marido, ela compareceu à catedral e disse que Kate ficará emocionada ao receber os cartazes dos simpatizantes.

Em seu discurso, Charles, que também está passando pelo tratamento de câncer, falou sobre a importância da amizade. Ele declarou que Jesus deu um exemplo de como devemos ser e cuidados uns dos outros, e nós precisamos e nos beneficiamos muito daqueles que nos estendem a mão da amizade, especialmente em momentos de necessidade.

O Royal Maundy é uma tradição britânica de Páscoa. Todos os anos, o evento acontece na quinta-feira Santa que antecede o feriado. Porém, como está cuidando da saúde, o rei não pôde ir presencialmente e foi substituído pela Rainha Camilla.