Campeão do mundo pela França volta a detonar Mbappé: 'Atitude deplorável'

Campeão do mundo pela França em 1998, o ex-atacante Christophe Dugarry voltou a fazer duras críticas a Kylian Mbappé. O atacante do Paris Saint-Germain teve sua postura de capitão contestada pelo ex-jogador por causa das atuações apagadas pela seleção francesa nos amistosos contra Alemanha e Chile, na última Data Fifa.

Em entrevista ao portal RMC Sport, Christophe declarou que as atuações do atacante não condizem com a posição de liderança do elenco em campo. Após ser derrotada pelos alemães por 2 a 0 no último final de semana, a França venceu os chilenos na terça-feira, 26, por 3 a 2, em Marselha. Mbappé saiu da partida vaiado pelos torcedores.

"Evidentemente todos os jogadores escolhem os seus jogos. Mas nem todos são capitães da seleção francesa e nem todos se esforçaram para ser o número um. Você nos explica que está pronto para assumir todas as suas responsabilidades, mesmo quando às vezes não vai bem, como foi o caso contra a Alemanha, e depois nos dá o mesmo tipo de desempenho contra o Chile", declarou Christophe Dugarry na quarta-feira, dia 27.

Na avaliação do campeão mundial, Mbappé "não entendeu" o papel de capitão e suas atuações nos dois amistosos mostraram que ele não tem demonstrado preocupação com a parte defensiva. A postura do atacante do PSG, em sua análise, foi "deplorável".

"Quando você está com a braçadeira da seleção francesa, você precisa ter o mínimo de atitude. Acho que Mbappé não entendeu qual era o papel de capitão. É ser exemplar. Mostrar uma atitude tão deplorável em duas partidas eu acho anormal. Suas imensas qualidades não mudam, mas quando você é capitão, você tem que ser irrepreensível", adicionou.

Esta não foi a primeira menção negativa de Christophe a Mbappé. No mês de janeiro, também ao RMC Sport, o ex-jogador criticou a indefinição sobre a situação do atleta no PSG em meio a diversas especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid.

"Quero que Mbappé embarque em um projeto de clube e deixe de estar em um projeto mais pessoal. Eu estou cansado de ouvir conversas sobre seu futuro clube a cada seis meses. Estou farto. Não estou interessado, não estou mais interessado", declarou à época.