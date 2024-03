Uefa cogita ampliar número de jogadores nas delegações que vão disputar a Eurocopa

A Uefa admitiu, nesta quinta-feira, a possibilidade de aumentar a quantidade de jogadores inscritos nas delegações das seleções que vão disputar a Eurocopa na Alemanha, a partir do dia 14 de junho. Atualmente o limite é de 23 atletas, mas a entidade que comanda o futebol europeu pode elevar o total para 26 nomes.

O aumento no número de jogadores é um pedido dos treinadores. Com essa mudança, eles teriam mais opções para escalar as equipes e não sofreriam tanto com os problemas de contusão.

A entidade pretende ouvir os técnicos das seleções classificadas em um evento marcado para o início de abril. A partir daí, haverá um debate sobre o número de convocados para o torneio. O órgão que comanda o futebol europeu receberá os treinadores e dirigentes das 24 seleções dentro de duas semanas em Düsseldorf, na Alemanha.

"Um seminário com as equipes participantes será realizado no dia 8 de abril e nessa ocasião a Uefa ouvirá as opiniões dos treinadores. Qualquer proposta nesse sentido será levada em consideração e analisada", afirmou a organização.

Ronald Koeman, técnico da Holanda, comentou sobre o assunto. De acordo com o ex-zagueiro, com a quantidade de lesões que acontecem no futebol moderno, restringir um elenco a 23 jogadores é um absurdo. "Você tem que lidar muito mais com lesões hoje em dia", disse o treinador.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, observou que "tem havido alguma conversa entre os treinadores" sobre a convocação de 26 atletas. O comandante inglês reconheceu que com mais atletas disponíveis, a situação do treinador fica mais confortável. "Vamos ter mais opções de escolha", disse Southgate.