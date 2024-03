Fabiana Justus mostra vlogs gravados diariamente enquanto se preparava para o transplante

Nesta quinta-feira, dia 28, Fabiana Justus compartilhou nas suas redes sociais um vlog descrevendo como foi cada um dos dias desde o momento em que foi internada pela última vez até receber o transplante de medula óssea. A influenciadora, que está lutando contra a leucemia mieloide aguda, quis mostrar aos seguidores como foi a jornada.

O vídeo começa com um diário gravado na última segunda-feira, dia 18. A filha de Roberto Justus conta que a ideia de registrar memórias do tratamento foi de Bruno Levi D'Ancona, seu marido.

- Eu estava prestes a sair de casa, meu marido me puxou e falou: Vamos registrar esse momento para a gente lembrar de tudo. Agora estou indo para mais uma internação. Eu vim para casa achando que ia ficar uma semana. Estava angustiada, meio cansada fisicamente, emocionalmente. O Dr. Nelson ligou para o Bruno falando que queria me ver na segunda-feira para uma consulta, então eu não ia internar. A gente já ficou muito feliz, porque ganhou dois ou três dias a mais. No fim, esses dois dias se tornaram duas semanas a mais, então fiquei três semanas em casa. Comecei a fazer ginástica, focar em mim, nos meus cuidados. A maioria das médicas falou que eu tinha que ir forte na próxima até ter uma reserva de peso. Engordei feliz.

E completou:

- Agora estou indo fisicamente e mentalmente muito mais forte para essa próxima etapa. Pronta para mais uma batalha. Não estou obviamente feliz de estar indo, mas estou feliz de ter essa possibilidade de ter chegado nesse processo, nessa cura. O transplante é minha cura, eles deixaram isso muito claro. Fui muito abençoada e agradeço a Deus todos os dias.

E seguida, Fabiana seguiu fazendo um diário com vídeos gravados todos os dias no hospital. No dia 20, ela se preparou para colocar o cateter para fazer quimioterapia preparativa para seu transplante.

- Hoje é dia 21, o meu doador vai doar dia 25 e deve chegar para mim ou dia 26 ou dia 27. Estamos nessa angústia de saber quando chega para mim, mas tem 72 horas entre ele tirar a medula para chegar até mim.

No dia 23, sentiu mais forte os efeitos da quimioterapia e não conseguiu gravar o diário por sentir muitos enjoos e ter passado mal. Nos dias seguintes, a famosa ficou ansiosa em saber que o doador já havia retirado a medula e ela estava a caminho para o transplante.

Ao final do vídeo, retornou falando aos fãs que estava eternamente agradecida e muito feliz por ter recebido a doação. Fabiana ainda contou que os próximos passos serão fazer todo o acompanhamento necessário, esperar seu corpo aceitar as células e seguir com o tratamento. Na legenda, ela escreveu:

Um pouco da jornada com destino a minha cura!