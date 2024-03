Geromel e Kannemann ficam fora do treino e podem desfalcar o Grêmio na final do Gaúcho

O Grêmio realizou nesta quinta-feira mais um treino de preparação para a decisão do Campeonato Gaúcho. Para o duelo com o Juventude, marcado para este sábado, às 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o técnico Renato Portaluppi ainda não sabe se poderá contar com os zagueiros Kannemann e Pedro Geromel, que ficaram de fora da atividade com o demais jogadores do elenco.

Pedro Geromel já foi desfalque na semifinal frente ao Caxias. Ele sentiu um desconforto muscular e foi preservado. Nesta quinta, o defensor em volta do gramado, assim como Kannemann, que reclamou de dores após a classificação do time para a final do Gaúcho.

Por outro lado, o treinador pôde contar em tempo integral com o volante Pepê e com o atacante Gustavo Nunes. A dupla sofreu com o desgaste durante o último compromisso do clube, mas vem se recuperando. Quem também treinou normalmente foi o meia Cuiabano. Ele pode ser uma das surpresas no sábado.

Com Mayk suspenso por ter sido expulso, Wesley Costa é cotado para ser titular da lateral-esquerda. O atacante Soteldo, que retornou de lesão justamente contra o Caxias, é outro que vem sendo cotado para iniciar o embate.

Renato Gaúcho ainda separou 15 minutos da atividade para conversar com os jogadores sobre o próximo compromisso e a importância do título para o Grêmio. Depois, o treinador dividiu o grupo, com 12 para cada lado, e fez um duelo de dois toques, em campo reduzido, priorizando a chegada no terço final em velocidade e a precisão da conclusão feita em três mini-arcos posicionados lado a lado.