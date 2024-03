Preta Gil agradece força do seu corpo após diversos procedimentos e cirurgias: Tenho gratidão por ele ter suportado

Ela é uma fortaleza! Preta Gil deixou os seus seguidores encantados ao compartilhar a foto de um ensaio que realizou para a revista Elle Brasil.

Com um look all black e longo, Preta apareceu belíssima no cenário e, na legenda, falou sobre a força do seu corpo após o longo tratamento contra o câncer no intestino.

Não cuidei do meu corpo a vida inteira. Foi ele que cuidou de mim. Tenho gratidão por ele ter suportado, em um ano, mais de 12 procedimentos e cirurgias. Amo as minhas nove cicatrizes. São sinais da vitória. Assim como amo a minha menopausa, as estrias, as rugas e as manchas.

Claro que através dos comentários, Preta foi super elogiada pelos internautas. E com razão, não é mesmo?!

Vale pontuar que nos últimos dias, a cantora levantou rumores de affair após aparecer acompanhada no Lollapalooza 2024, que ocorreu na cidade de São Paulo.