Região recebe lançamento nacional de ação de qualificação de jovens

O Grande ABC recebe na próxima segunda-feira (1), às 14h, no Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300), em Diadema, o lançamento nacional do Programa Manuel Querino, projeto que oferece qualificação social e profissional a jovens entre 16 e 29 anos.

A região será a primeira do País a receber a ação. A iniciativa oferece 3.750 vagas, com bolsa mensal no valor de R$ 300,00 para jovens, sendo 1950 vagas no primeiro semestre para os cursos de Eficiência Energética (eletricista de sistema de energias renováveis); Turismo (condutor de turismo em unidades de conservação ambiental local e condutor de turismo em espaços culturais locais) e Produção Cultural (agente e assistente de produção).

A realização dos cursos ocorre dentro do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que no Grande ABC está sendo implementado em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que articulou a implementação do projeto, e a Universidade Federal do ABC (UFABC), que irá ministrar as aulas.

O evento contará com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.